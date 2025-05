Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa nel consueto media day che precede l'inizio degli Internazionali d'Italia: "Non ho paura di andare in campo, sono felice di tornare. L'obiettivo è Parigi, sono qui per vedere il mio livello. Fisicamente e mentalmente sto bene, sono più libero. Non mi sono sentito con tanti giocatori, il tennis è uno sport individuale...". Nel video la conferenza integrale di Sinner. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

