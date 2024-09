Dimitrov ai quarti, Rublev ko. Avanti anche Fritz

Vittoria al quinto set per Grigor Dimitrov che batte Andrey Rublev dopo una maratona di quasi quattro ore. Avanza anche Taylor Fritz che elimina Casper Ruud. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Cinque anni dopo l'ultima volta Grigor Dimitrov torna nei quarti di finale agli US Open. L'eterno Grisha ha battuto in cinque set Andrey Rublev con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 6-3 in quasi quattro ore di gioco. Una partita lottata ed equilibrata, in cui il bulgaro è stato più lucido nel quinto set dopo aver perso due parziali di vantaggio. Il n. 9 al mondo non raggiungeva i quarti in più di uno Slam nella stessa stagione da 10 anni. Oltre Dimitrov ha staccato il pass per i quarti anche Taylor Fritz. Il n. 12 del seeding ha battuto Casper Ruud con lo score di 3-6, 6-4, 6-3, 6-1. Una partita in crescendo per lo statunitense che, dopo aver perso il primo set contro un ottimo Ruud, ha alzato il livello dal secondo parziale in poi. Alla terza vittoria in carriera contro top 10 (tutte centrate quest'anno, prima era 0-11), Fritz raggiunge i quarti a Flushing Meadows per il secondo anno consecutivo.