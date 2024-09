Sinner: "Variato la tattica. Con Draper sarà dura"

Jannik Sinner diventa il terzo italiano in semifinale a Flushing Meadows dopo Barazzutti e Berrettini. Decisivo il successo su Daniil Medvedev: "Ho cercato di variare la tattica, andando molto a rete. Devo migliorare ancora, ma sono contento. Draper? E' un amico, sarà difficile perché sta giocando in modo incredibile". Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER BATTE MEDVEDEV, E' SEMIFINALE - HIGHLIGHTS