Sinner-Fritz, sarà una finale tra superpotenze

La cena della domenica: special guest Jannik Sinner. Il numero uno del mondo conclude il banchetto americano con la seconda finale consecutiva negli Stati Uniti. Dopo Cincinnati, New York, ciliegina sulla torta di una stagione in cui ha un bilancio di 54 vittorie su 59 partite, 34 a 2 sul cemento. Golosissimo Sinner, a 23 anni è il più giovane tennista dal 1988 a giocare la prima e l’ultima finale Slam della stagione. Da Melbourne a Flushing Meadows passando per l’Europa: il giro del mondo in nove mesi. Distanze da niente per la teste di serie numero uno, sempre più leader nel circuito.

approfondimento In finale sarà Sinner-Fritz: i precedenti