Jannik Sinner racconta le sue emozioni dopo il trionfo agli US Open: "E' un titolo che significa tanto, è stato un periodo non facile. Il mio team mi ha supportato e lo ringrazio. Amo il tennis, mi alleno per realizzare queste vittorie. E' stato un privilegio essere qui. Penso di poter migliorare ancora". Poi il pensiero alla zia che non sta bene: "Dedico a lei il successo, c'è una vita oltre al tennis"

Dopo Melbourne, Jannik Sinner pianta la bandiera italiana anche a New York. Contro i 23mila dell'Arthur Ashe, tutti schierati dalla parte di Taylor Fritz, l'azzurro è diventato il primo tennista italiano a conquistare il titolo del singolare maschile degli US Open. Queste le sue emozioni dopo il match.

"Non è stato facile gestire quello che ho passato" "Ho imparato ad essere felice per quello che abbiamo, per il resto serve lavorare. Sono contento di avere tante persone vicine che mi conoscono e che sento ogni giorno, sono felice di condividere con loro i miei successi. Ringrazio tutti i tifosi che mi danno la forza nei momenti difficili. E' bello aver vinto questo torneo. Ho avverito pressione a inizio torneo, non è stato facile gestire quello che ho passato. Per me è stato un privilegio essere qui, ogni partita è stato un bonus. Il pubblico mi ha accolto alla grande. Ora stacco un po' per essere pronto per il finale di stagione, poi lavorerò come sempre per migliorare"

"Amo il tennis, lavoro per queste vittorie" "Fritz è stato un grande rivale, ha fatto un super lavoro ed è bello vederlo in una finale così importante. Sono convinto che ci tornerà presto. E' un titolo che significa tanto, è stato un periodo non facile. Il mio team mi ha aiutato e supportato in momenti complicati. Amo il tennis, mi alleno per realizzare queste vittorie. E' andata bene, abbiamo lavorato giorno dopo giorno, ho capito quanto è importante la parte mentale. Ringrazio il team e la gente che mi è stata vicina. Penso di poter ancora migliorare e non vedo l'ora di lavorare per migliorare ancora".

La dedica alla zia che non sta bene: "Non so quanto sarà ancora con me" Sinner ha voluto dedicare un pensiero a sua zia che non sta bene: "C'è una vita anche oltre al tennis, mia zia non sta bene, non so quanto starà ancora con me e voglio dedicare un pensiero a lei. E' una persona importante, abbiamo passato tanti bei momenti insieme e le auguro tanta salute".