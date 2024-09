Brasile-Belgio 1-0: Fonseca batte Collignon

Joao Fonseca regala il primo punto al Brasile grazie alla vittoria in due set contro Collignon. Ora il secondo singolare tra Bergs e Monteiro: in caso di successo verdeoro, l'Italia sarebbe qualificata alla Final 8 di Malaga. Gli incontri sono in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il Brasile inizia nel migliore dei modi il confronto di Coppa Davis contro il Belgio. I verdeoro hanno vinto il primo singolare grazie a Joao Fonseca che ha battuto Raphael Collignon: 6-3, 6-7, 6-3 lo score finale in poco meno di due ore di gioco. Una partita dominante da parte del talento brasiliano, vicino a chiudere l'incontro in due parziali (dopo aver annullato due set point ha avuto due palle break per andare a servire per il match), ma bravo e lucido a reagire nel terzo set dopo il tiebreak perso. La vittoria di Fonseca avvicina l'Italia a Malaga: agli azzurri, infatti, basterà vincere un match contro l'Olanda per centrare la qualificazione alla Final 8. Una qualificazione che potrebbe arrivare anche oggi in caso di successo dei verdeoro sul Belgio.