Musetti per le semifinali, domenica LIVE su Sky

Domenica con Lorenzo Musetti in campo all'ATP 250 di Chengdu. Dopo la sofferta vittoria contro Chris O'Connell, il carrarino affronterà nei quarti il francese Adrian Mannarino , testa di serie n. 5 del torneo e n. 46 della classifica mondiale. Lorenzo, che nel turno precedente ha centrato il 35° successo stagionale (record per lui), non gioca una semifinale ATP sul cemento proprio dal torneo di Chengdu dello scorso anno, poi persa contro Safiullin. Se nei tornei maschili di Chengdu e Hangzhou (senza italiani rimasti in corsa) sarà una domenica dedicata ai quarti, nei tornei femminili di Hua Hin e Seul si giocheranno le finali. In Corea del Sud (WTA 500) le protagoniste saranno la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la russa Daria Kasatkina, mentre in Thailandia (WTA 250) si affronteranno la slovacca Sramkova e la tedesca Siegemund.

