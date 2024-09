Coppa Davis, Nadal nei pre-convocati della Spagna

Rafa Nadal è nella cinquina dei pre-convocati della Spagna assieme a Carlos Alcaraz, Robert Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e Marcell Granollers per la Finale di Malaga in programma a novembre. Nadal aveva giocato per la Spagna alle Olimpiadi di Parigi perdendo nel singolare al secondo turno con Djokovic e nel doppio in coppia con Alcaraz ai quarti. Le convocazioni definitve saranno fatte a novembre

David Ferrer ha annunciato la squadra che disputerà la fase finale della Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre. Tra i pre-convocati c'è anche Rafa Nadal, scelto insieme a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño e Marcel Granollers. Attenzione però, si tratta di pre-convocazioni e la lista può essere modificata a novembre: al momento non vi è certezza sulla presenza alle Finals di Malaga del 22 volte campione Slam. Nadal si è visto in campo l'ultima volta lo scorso luglio ai Giochi di Parigi, quando è stato eliminato in singolare al 2° turno da Djokovic e in doppio con Alcaraz ai quarti. "Avevamo parlato e mi aveva dato la disponibilità per le eventuali finali di Malaga", ha spiegato il capitano Ferrer. Nadal non giocava in Davis dal 2019, anno in cui guidò la Spagna al suo sesto trionfo nella storia, il quinto con Rafa in campo. La Spagna è inserita nella parte bassa del tabellone e affronterà ai quarti l'Olanda, con una eventuale semifinale contro Germania o Canada.