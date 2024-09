Sonego saluta Pechino: Mannarino vince in 3 set

Terzo ko consecutivo per Lorenzo Sonego, battuto all'esordio al China Open da Adrian Mannarino. Il torinese vince il primo set, poi subisce la rimonta del francese. Chiuderà il programma Cobolli con Bublik. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio amaro a Pechino per Lorenzo Sonego. Il torinese ha perso al 1° turno del China Open contro il francese Adrian Mannarino: 1-6, 6-2, 6-3 il risultato finale in due ore esatte di gioco. Non mancano i rimpianti per Sonego, dominante nel primo parziale, ma poi calato alla distanza soprattutto nel rendimento al servizio (pesa il 40% di punti con la seconda). Dopo il primo parziale, Lorenzo ha sempre inseguito nel punteggio, perdendo il servizio in apertura sia nel secondo che nel terzo set. Per Sonego è il terzo ko consecutivo: l'ultimo successo risale al 24 agosto contro Michelsen nella finale dell'ATP 250 di Winston Salem. Il prossimo appuntamento per l'azzurro è il Masters 1000 di Shanghai.