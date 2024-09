Sinner-Lehecka lunedì alle 13 LIVE su Sky Sport

Sinner ritrova Lehecka sei mesi dopo il quarto di finale vinto a Indian Wells: stavolta c'è in palio un posto in semifinale al China Open. Appuntamento lunedì alle 13, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Indian Wells a Pechino, dai quarti ai quarti. Sei mesi dopo l'ultima volta, Jannik Sinner ritrova Jiri Lehecka sul suo cammino, ancora con un posto in semifinale in palio. Dal Masters 1000 statunitense all'ATP 500 cinese, con l'appuntamento fissato per lunedì alle 13 sul Lotus Court dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Sinner è reduce da due vittorie in rimonta contro Nicolas Jarry e Roman Safiullin e ha una striscia aperta di 13 successi consecutivi. L'azzurro va a caccia della decima semifinale stagionale, la terza di fila dopo Cincinnati e US Open. Lehecka, invece, giocherà per la prima volta i quarti da Madrid, torneo croce e delizia per il ceco vista la prima finale in carriera in un Masters 1000, ma anche l'infortunio alla schiena che l'ha fermato per tre mesi.

ATP Pechino, dove vedere Sinner-Lehecka Il match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, quarto di finale dell'ATP 500 di Pechino, è in programma lunedì 30 settembre non prima delle 13 (orario italiano) sul Lotus Court dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (Cina). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. leggi anche Sinner versione "Avengers" per il Six Kings Slam

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.