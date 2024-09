Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, ha superato in due set il russo Karen Khachanov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz non tradisce e vola in semifinale al torneo ATP 500 di Tokyo. Il n°2 del seeding ha superato nel suo quarto di finale il russo Karen Khachanov, numero 27 del ranking: 7-5, 6-2 i parziali per lo spagnolo . Primo set molto equilibrato, con Carlitos che si fa rimontare un break ma piazza l'allungo decisivo nel finale (11° game). Alcaraz parte avanti anche nel secondo parziale (break nel quinto game) e schiaccia sull'acceleratore: per il russo non c'è più nulla da fare. Carlitos torna in semifinale a Pechino dopo 12 mesi e attende Daniil Medvedev, con cui è in vantaggio 5-2 nei precedenti.