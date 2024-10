Matteo Berrettini debutta vincendo in Cina: il romano doma l'australiano O'Connell con un doppio 7-6 e si qualifica per il 2° turno del Masters di Shanghai, dove affronterà Holger Rune. Per l'azzurro anche una buona prova dal punto di vista fisico dopo il problema agli addominali. Più tardi Bellucci-Harris. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre

Matteo Berrettini al 2° turno del Masters di Shanghai e soprattutto in ottima salute. E' questa probabilmente la miglior notizia per il n°45 del mondo, che arrivava in Cina dopo lo spavento per il guaio agli addominali accusato a Tokyo. L'azzurro ha battuto l'australiano Christopher O'Connell con i parziali di 7-6, 7-6, dimostrando un'ottima condizione e non lamentando alcun problema alla zona incriminata. Per lui è la prima vittoria in un 1000 della stagione, che lo proietta virtualmente in Top-40. Ora lo attende sabato Holger Rune, 14 del seeding: tre i precedenti sul campo, con il danese avanti 2-1, grazie anche a un ritiro di Berrettini ad Acapulco. Più tardi tocca a Mattia Bellucci, n. 103 del mondo, che affronterà per la terza volta il britannico Billy Harris, numero 104, che l'ha battuto in entrambi i confronti diretti. Chi vince sarà il primo avversario di Alexander Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.