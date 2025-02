Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Dalle 11 del mattino a notte fonda, da Dubai ad Acapulco . Sarà un lungo martedì per il tennis italiano con sei azzurri in campo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una lunga "maratona" che inizierà con Luca Nardi : lucky loser sul cemento emiratino, il pesarese ritroverà Marton Fucsovics, già affrontato nelle qualificazioni. Poi, a metà pomeriggio, tornerà in campo Matteo Berrettini : reduce dall'ottimo torneo a Doha, il romano sfiderà Gael Monfils. Dal cemento degli Emirati alla terra del Cile per l'Atp 250 di Santiago per l'esordio di Luciano Darderi , opposto al portoghese Jaime Faria, n. 87 al mondo. Nella notte, invece, i riflettori saranno puntati sul Messico. L'attesa è, soprattutto, per la sfida tra Sascha Zverev e Matteo Arnaldi , ma sarà impegnato anche Mattia Bellucci che da lucky loser troverà Alejandro Davidovich Fokina. Nel Wta 500 di Merida, infine, spazio a Elisabetta Cocciaretto che al primo turno troverà la polacca Magda Linette, n. 37 al mondo.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.