Atp Dubai: Nardi batte Fucsovics e va agli ottavi

Luca Nardi reagisce a un pessimo inizio e batte in rimonta Marton Fucsovics col punteggio di 1-6, 6-2, 6-3, avanzando agli ottavi del torneo ATP 500 di Dubai. Nardi era stato sconfitto dall'ungherese nelle qualificazioni al torneo, ma è poi entrato in tabellone da lucky loser ed è riuscito subito a prendersi la rivincita. Nel pomeriggio toccherà a Berrettini, impegnato contro Gael Monfils su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Il primo set scorre via facilmente per Fucsovics: l'ungherese vince 6-1 contro un Nardi che commette 14 errori non forzati, realizza un solo vincente e serve con appena il 26% di prime. Nel secondo set il clic mentale di Nardi arriva nel lunghissimo terzo game, sul suo servizio. Vengono giocati 19 punti e l'italiano annulla anche una palla break prima di chiuderlo e andare avanti 2-1. L'avversario accusa il colpo e subisce due break consecutivi per il 6-2 di Nardi. In apertura del set decisivo Fucsovics e Nardi si breakkano reciprocamente, ma la svolta arriva nell'ottavo game: al termine di un lungo scambio da 38 colpi Nardi si procura due break point e li sfrutta subito grazie al doppio fallo del rivale. Il pesarese serve per il match in un nuovo game molto combattuto, in cui salva tre palle break e spreca un match point. Il secondo è quello giusto: nel prossimo turno affronterà il belga Bergs e sale provvisoriamente al 71° posto del ranking ATP.