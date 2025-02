Da Acapulco la voce di Casper Ruud si alza in difesa di Jannik Sinner: "Salterà quattro Masters 1000 per qualcosa che non ha fatto intenzionalmente. Faccio il tifo per lui, so che si sarebbe voluto difendere in un processo pubblico ma i rischi sono sempre alti"

Casper Ruud difende a spada tratta Jannik Sinner: "Mi dispiace per quello che è successo. Secondo me non ha fatto nulla di male e dovrà perdere quattro Masters 1000 per qualcosa che non ha commesso intenzionalmente. Faccio il tifo per lui e spero vada avanti a testa alta. Vederlo giocare è una gioia e spero che i tre mesi passino in fretta, è triste per il nostro sport quando accade qualcosa al numero uno", ha detto il tennista norvegese ad Acapulco, dove è impegnato questa settimana nel torneo Atp 500.