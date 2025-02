Sorpresa a Dubai: subito fuori Rublev e De Minaur

Nessuna testa di serie della parte bassa del tabellone raggiunge il secondo turno: fuori Rublev e De Minaur, battuti da Halys (alla prima vittoria in carriera con un top 10) e Cilic. Non sbaglia Medvedev che batte Struff in due set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

NARDI AGLI OTTAVI: BATTUTO FUCSOVICS