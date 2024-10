Ennesimo riconoscimento di prestigioso per Jannik Sinner, inserito dalla rivista TIME tra le 100 persone emergenti più importanti del 2024. L'azzurro, n°1 del mondo, compare non a caso nella categoria "Fenomeni", unico tennista nella lista

Il magico 2024 di Jannik Sinner comincia a dare i suoi frutti. Il n°1 del mondo è stato infatti inserito nella lista delle 100 persone emergenti dell'anno, secondo la rivista TIME . L'azzurro è l'unico tennista in lista ed è stato inserito nella categoria ' Fenomeni '. Così come è fenomenale la sua stagione, con due Slam vinti e la testa del ranking mondiale.

TIME: "Sinner e Alcaraz alimenteranno il tennis per prossimo decennio"

Questa la motivazione, redatta dal giornalista di TIME, Sean Gregory: "Nel 2024, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner ha vinto i suoi primi due tornei Slam ed è salito al numero 1 del mondo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli altri due tornei Slam. Gli incontri della coppia potrebbero alimentare il tennis maschile per il prossimo decennio. "È bello avere sempre qualcuno che ti spinge a fare meglio", dice Sinner". E ancora: "Da parte sua, Sinner attribuisce la sua ascesa alla sua attenzione ai fondamentali. "Quando cerchi di diventare un bravo cuoco, all'inizio, molto probabilmente il piatto non sarà buono", dice Sinner. “Ma continua a provarci. Dopo diventa un buon piatto da mangiare, no?” Dopo il bacio da chef tennistico, prenderemo Sinner in parola".