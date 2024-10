Alcaraz alle 6.30, poi Sinner: super alba su Sky

Super sabato in vista su Sky Sport già dall'alba: alle 6.30 apre Alcaraz, poi toccherà a Sinner. In campo anche altri quattro azzurri (Berrettini, Musetti, Cobolli e Bellucci), oltre al debutto di Djokovic. A Pechino Errani/Paolini e Cocciaretto a caccia della finale in doppio. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Super sabato in vista al Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre. Sul cemento cinese sarà il giorno del debutto di tutti i big, con i primi quattro del ranking ATP in campo. La lunga giornata inizierà alle 6.30 con Carlos Alcaraz contro il cinese Shang Juncheng, poi toccherà a Jannik Sinner. Dopo aver usufruito di un giorno extra di riposo, il n. 1 al mondo affronterà il giapponese Taro Daniel. Oltre Jannik., però, ci saranno altri 4 italiani impegnati. Berrettini sfiderà Rune, Bellucci sarà impegnato nel big match con Zverev, mentre Musetti e Cobolli debutteranno rispettivamente contro Goffin e Wawrinka. Sarà anche il giorno Novak Djokovic: al ritorno in Cina dopo cinque anni di assenza, il serbo inizierà il cammino contro l'americano Michelsen.

WTA Pechino: azzurre a caccia delle semifinali in doppio Non solo Shanghai perché si giocherà anche a Pechino con le fasi finali del WTA 1000. In chiave Italia l'attesa è per il doppio con tre azzurre ancora in corsa. Si parte dalle campionesse olimpiche, Sara Errani e Jasmine Paolini: impegnate contro le americane Kenin/Mattek-Sands, in caso di vittoria sarebbero aritmeticamente qualificate per le WTA Finals di Riad. Spazio anche a Elisabetta Cocciaretto, in coppia con la russa (ma cresciuta tennisticamente in Italia) Liudmila Samsonova. leggi anche Sinner: "Wada? Ancora sorpreso, ma collaborerò"

Il programma di sabato su Sky Sport e NOW SKY SPORT TENNIS (203) ore 7 - WTA Pechino: ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Kenin/Mattek Sands (Usa) SKY SPORT ARENA (204) ore 6.30 - ATP Shanghai: Alcaraz (Esp) vs Shang (Chn)

a seguire - ATP Shanghai: SINNER (Ita) vs Daniel (Jpn)

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.