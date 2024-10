Piove a Shanghai, partite rinviate a domenica

Il maltempo si è abbattuto su Shanghai, dove gli organizzatori hanno annunciato alle 19 locali che per oggi il programma si svolgerà solo sul Centrale, dotato di tetto. Rinviati dunque a domenica gli altri match, tra cu Berrettini-Rune, Musetti-Goffin e Cobolli-Wawrinka. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti