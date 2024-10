Pioggia su Shanghai: si gioca solo sul Centrale

Pioggia ancora protagonista a Shanghai: tutto fermo sui campi esterni, si gioca soltanto sul Centrale (dotato di tetto) dove andrà in scena Sinner. Le previsioni non sono incoraggianti visto che la perturbazione dovrebbe proseguire fino a sera

Altra giornata condizionata dalla pioggia al Masters 1000 di Shanghai. Dopo la perturbazione che ha costretto gli organizzatori a cancellare gran parte dei match in programma sabato, anche la domenica è iniziata all'insegna della pioggia. Gli incontri dovevano iniziare alle 6.30 italiane (le 12.30 a Shanghai), ma sono stati posticipati per via del maltempo. Si gioca solo sul Centrale, unico campo dotato di una copertura, con protagonisti Arnaldi prima (contro Medvedev) e Sinner poi (contro Etcheverry). Gli altri italiani, invece, dovranno attendere. Sono previsti su campi scoperti i match - già rinviati ieri - di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.