Errani/Paolini non si fermano: trionfo a Pechino

Errani e Paolini non si fermano più. Dopo Linz, Roma e l'oro olimpico le azzurre conquistano anche il WTA 1000 di Pechino battendo in finale Chan/Kudermetova con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Per Sarita è il 32esimo titolo in carriera in doppio. Da lunedì il via al WTA 1000 di Wuhan, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW