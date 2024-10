Musetti subito ko: Goffin vince in rimonta

Sconfitta e rimpianti a Shanghai per Lorenzo Musetti che, avanti un set e un break, ha perso contro David Goffin. Un match giocato eccezionalmente indoor per via della pioggia che sta condizionando il regolare svolgimento del torneo. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Shanghai amara per Lorenzo Musetti. Al debutto dopo due giorni di rinvio per pioggia, il carrarino ha perso a sorpresa contro David Goffin, n. 66 ATP, con il punteggio di 1-6, 7-6(6), 6-2 in 2 ore e 29 minuti. Una partita anomala, sia nell'andamento che nelle condizioni di gioco. A causa del maltempo che ha condizionato lo svolgimento del torneo, infatti, la partita è stata giocata eccezionalmente su un campo secondario al coperto. Anomalo è anche l'andamento del match perché Musetti aveva dominato il primo parziale, chiuso con un netto 6-1 in poco meno di mezz'ora. La partita sembrava in controllo per l'azzurro anche nel secondo set grazie a un break di vantaggio, ma dal 4-2 arrivano i rimpianti e la rimonta di Goffin. Prima il controbreak del belga, poi cinque palle break non sfruttate da Musetti tra il nono e l'undicesimo game che l'avrebbero portato a servire per il match. Perso il set al tiebreak, Lorenzo non è riuscito a cambiare l'inerzia nel terzo set, chiuso da Goffin con una serie di cinque giochi vinti di fila. Musetti tornerà adesso in Europa per gli ultimi tornei della stagione: prima l'ATP 500 di Vienna, poi il Masters 1000 di Parigi Bercy, il tutto con la Final 8 di Coppa Davis sullo sfondo.