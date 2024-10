La pioggia non dà tregua: 4 match su campi indoor

A Shanghai continua a piovere senza sosta per il terzo giorno consecutivo. Gli organizzatori sono stati costretti a spostare quattro incontri (tra cui Musetti-Goffin) su due nuovi campi indoor. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È ancora la pioggia la protagonista del Masters 1000 di Shanghai. Per il terzo giorno consecutivo il maltempo sta condizionando lo svolgimento del torneo, dopo un weekend da incubo con decine di match prima rinviati di ora in ora e poi cancellati. Doveva essere un lunedì di "recupero", ma sui campi esterni i match non sono mai iniziati per via della pioggia. Con diversi match di secondo turno ancora da giocare, gli organizzatori hanno deciso di aggiungere due ulteriori campi al coperto oltre al Centrale. In questi due campi indoor (senza produzione televisiva) sono stati spostati quattro incontri, compreso quello di Lorenzo Musetti contro David Goffin. Nessun problema, invece, per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli che giocheranno sul Centrale rispettivamente contro Rune e Wawrinka.