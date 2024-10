Sinner-Shelton mercoledì alle 6.30 LIVE su Sky

C'è di nuovo Ben Shelton sul cammino di Sinner allo Shanghai Masters. Sconfitto un anno fa sul cemento cinese dallo statunitense, Jannik insegue il primo quarto di finale in carriera nel torneo. Il match, in programma mercoledì alle ore 6.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Shanghai a Shanghai. Un anno dopo è di nuovo Sinner-Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 asiatico. Mercoledì mattina (alle ore 6.30 italiane), Jannik andrà a caccia del primo quarto di finale in carriera sul cemento cinese. Per raggiungerlo dovrà superare l'esame Shelton che un anno fa vinse in tre set, ma poi perse i tre successivi match con l'azzurro. L'ultimo in ordine di tempo a Wimbledon, quando Sinner vinse in tre set. Il n. 1 al mondo ha avuto due giorni di riposo (complice lo schedule del torneo modificato per via del maltempo) dopo la sofferta vittoria contro Tomas Etcheverry. Shelton, invece, è reduce dal successo in due set contro Roberto Carballes Baena.