Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono aritmeticamente qualificati alle ATP Finals. I due azzurri hanno battuto nel doppio 6-2, 6-4, Aoran Wang e Yi-Zhou, successo che gli ha permesso di accedere nei quarti di finale a Shanghai nei quali giovedì affronteranno gli argentini Andreas Molteni e Maximo Gonzalez. Nelle Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), si giocherà la prima edizione con rappresentanti italiani sia in singolare (Sinner già qualificato) che doppio. Per Vavassori, nato nel capoluogo piemontese, sarà sicuramente emozionante esordire nel torneo proprio nella sua città natale. Per Bolelli, invece, si tratta di un ritorno alle Finals: nel 2015 aveva partecipato in coppa con Fognini.