Jannik Sinner soddisfatto dopo il quarto a Shanghai, il 14° del 2024: "Ha giocato solo prime, è stato complicato oggi. Ho finito più aggressivo e questo mi mette fiducia per il prossimo match, Ben ha avuto diverse occasioni e mi sono sempre salvato. Voglio finire nel miglior modo possibile, sono felice del livello raggiunto quest'anno. Il recupero è stato importante, bisognerà alzare il livello". Guarda il video con l'intervista. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-SHELTON, HIGHLIGHTS