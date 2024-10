Nel 2002 Roger Federer giocava per la prima volta a Shanghai nel corso delle Nitto ATP FInals, per poi partecipare al Rolex Shanghai Masters 1000 nel 2010, andando a vincere il titolo nel 2014. Sono passati esattamente dieci anni e Federer è tornato in Cina, anzi è ritornato. Infatti già l'anno scorso lo svizzero, che aveva annunciato il suo ritiro nel 2022, era tornato per ricevere il premio di atleta icona del Masters 1000 di Shanghai e in quella occasione aveva ricordato l'ultima finale vinta nel 2017 in Cina proprio contro Nadal. Mentre oggi, all'indomani dell'annuncio del ritiro di Rafa, il tennista svizzero ha disputato un match di esibizione della "Roger & Friends Celebrity Doubles", giocando in coppia con Eason Chan, attore e cantante cinese, contro il tennista Zhang e l'oro olimpico di Parigi nel tennis da tavolo Fan Zhendong. Una partita di intensità bassa, caratterizzata più da risate che da colpi eccezionali. Ma l'entusiasmo di rivedere in campo King Roger era alle stelle. Il tennista prima di iniziare ha speso qualche parola sull'importanza del ruolo del raccattapalle, ripercorrendo la sua esperienza in Basilea e dando spazio anche al ricordo di un torneo giocato in Italia.