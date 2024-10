Paolini saluta ai quarti: vince Zheng in 3 set

Jasmine Paolini ferma la sua corsa al torneo WTA di Wuhan ai quarti di finale: l'azzurra cede 6-2, 3-6, 6-3 alla cinese Qinwen Zheng, numero 7 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Avvio in salita per Jas, che parte subito indietro di un break perdendo il suo primo turno di servizio. L'azzurra manca per tre volte l'aggancio, la cinese ne approfitta e piazza un'altra zampata che le vale il successo nel primo set (6-2). Paolini subisce il break anche in avvio di secondo parziale, questa volta però lo recupera immediatamente e si rimette nel match. Anzi, fa di meglio e comincia a dominare la Zheng: con quattro giochi di fila ribalta e il set e pareggia i conti (6-3). Il terzo set vive sul filo dell'equilibrio fino all'ottavo game, quando la padrona di casa strappa il servizio alla finalista di Roland Garros e Wimbledon e chiude i conti al primo match point.