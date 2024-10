Sinner-Machac, la semifinale sabato alle 10.30

Jannik Sinner affronta Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai: il n°1 va a caccia della sua prima finale nel torneo cinese. Il match, in programma sabato alle 10.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner a caccia della sua prima finale in carriera a Shanghai. Il n. 1 al mondo tornerà in campo sabato alle 10.30 contro il ceco Tomas Machac, 30 del seeding. Per l'azzurro si tratta dell'undicesima semifinale di una stagione fin qui pazzesca, corredata da sei titoli tra cui due Slam. Sinner cerca anche la terza affermazione in un 1000 di quest'anno dopo Miami e Cincinnati. Machac giocherà la sua terza semifinale ATP dopo le due giocate in questa stagione a Ginevra e Tokyo. Grazie al successo ai quarti su Alcaraz, il ceco è entrato virtualmente in Top 25, diventando l'ottavo giocatore nato dopo il 2000 in una semifinale di un Masters 1000.