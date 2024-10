Six Kings Slam 2024, tutte le partite su Sky

Sky Sport è sempre più la casa del tennis: siglato un accordo per la trasmissione del Six Kings Slam 2024 in tutti i paesi del gruppo. In Italia, il prestigioso torneo con i “Sei Re” del tennis- Sinner, Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev e Rune- sarà visibile su Sky e in streaming su NOW

