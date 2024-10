Jannik Sinner soddisfatto della finale di Shanghai, che gli consentirà anche di chiudere in testa al ranking ATP il 2024: "Era uno dei miei obiettivi quello di finire l'anno in vetta, così come lo era diventare n°1 della classifica. La partita è stata difficile, Machac è un giocatore molto talentuoso. Ora però testa alla finale in un torneo così speciale per me". Guarda il video con l'intervista. La finale domenica alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SINNER-MACHAC, HIGHLIGHTS