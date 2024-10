Ennesima vittoria nel 2024 di Sinner, trionfatore su Djokovic nella finale del Master 1000 cinese: "Faccio i complimenti a Nole per il tennis che ha mostrato sin qui e gli auguro di tornare ancora più forte dal prossimo anno". Sulla presenza di Federer e Alcaraz in tribuna a guardare la partita: "Fantastico avere delle leggende sia in campo che fuori. Il torneo è stupendo, il prossimo anno tornerò per difenderlo"

Il dominio di Sinner ha toccato anche la Cina. Dopo le vittorie nei Master 1000 di Toronto, Miami e Cincinnati, è arrivato il quarto a Shanghai, conquistato in finale contro Djokovic in soli due set e senza mai perdere il servizio. Per l'azzurro è il settimo titolo nel 2024, sempre più il numero uno sia della Race che del ranking ATP. Si tratta inoltre del quarto successo nelle ultime cinque partite contro il serbo , così da portare in parità il bilancio delle sfide tra i due: "Nel primo set ha servito benissimo e ho faticato per avere un break, ma stavo giocando con fiducia. Non c'è un segreto per batterlo, ma ho solo colto le poche opportunità che mi ha concesso. Si tratta di una leggenda del nostro sport, batterlo è sempre dura e speciale".

"Bello giocare con delle leggende sia in campo che fuori"

Al momento della premiazione, Sinner si è rivolto prima di tutto a Djokovic: "Voglio congratularmi con Nole per il tennis che ha mostrato in questo torneo. Ti auguro il meglio per tutti i traguardi che potrai raggiungere in futuro, tornando anche più forte il prossimo anno". Sulla presenza di Federer e Alcaraz in tribuna: "Bello avere delle leggende sia in campo che fuori. Ringrazio l'organizzazione del torneo per averci fatto sentire a casa. La location è straordinaria e conto di tornare il prossimo anno per difendere il titolo”. Non mancano gli elogi alla sua squadra: "Grazie al mio angolo per il supporto quotidiano in questa settimana, stiamo maturando come team. Sono molto felice di averli e di stare qui con loro. Anche Djokovic lo sa, visto che ha avuto la fortuna di lavorare con alcuni di loro".