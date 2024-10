Berrettini ko con Stricker, adesso Sonego-Ruud

Partita in ombra di Matteo Berrettini, battuto in due set dall'elvetico Stricker. Adesso in campo Lorenzo Sonego, impegnato contro il n. 2 del seeding Ruud. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop al 2° turno per Matteo Berrettini all'Atp 250 di Stoccolma . Reduce dalla vittoria nel derby con Luciano Darderi, il romano ha perso contro l'elvetico Dominic Stricker , n. 317 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e 49 minuti di gioco. Una partita in ombra per Berrettini, opaco e poco incisivo contro un avversario che ha giocato una buona partita, ma che ha concesso qualcosa tra la fine del primo set (due set point non sfruttati dall'azzurro) e l'inizio del secondo. Matteo non ha avuto l'aiuto del servizio (58% di prime in campo e 45% di punti con la seconda) e, soprattutto, ha commesso 35 errori gratuiti.

Il racconto del match

Il primo set è totalmente in equilibrio, tanto che si arriva al tiebreak con una sola palla break concessa (e annullata) da Berrettini senza difficoltà. Qui non mancano i rimpianti per Matteo che, avanti 6-4, spreca due set point consecutivi, di cui uno sul suo servizio. Stricker ne approfitta e chiude il set con una serie di quattro punti di fila. In apertura del secondo set l'elvetico cala e concede qualcosa, ma Berrettini non sfrutta cinque palle break tra il primo e il quinto game del parziale. Si arriva così on serve fino al decimo gioco, in cui Stricker guadagna un match point con una risposta d'incontro e chiude con un passante lungo di Berrettini. Per lo svizzero è la vittoria più importante dopo lo stop per sei mesi per infortunio, per Matteo un risultato con rimpianti.