Nadal: "Con Sinner e Alcaraz tennis in buone mani"

Al Six Kings Slam prima della finale tra Sinner e Alcaraz, oggi si giocherà la finale per il 3° posto tra Rafael Nadal e Novak Djokovic (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il tennista spagnolo, che si ritirerà dall'attività agonistica a fine stagioni ha rilasciato un'intervista nella quale celebra il passaggio di consegne con la nuvoa generazione, in particolare Sinner e Alcaraz: "Il tennis è in buone mani, Jannik e Carlos sono due persone fantastiche e naturalmente hanno un grande futuro davanti a loro, speriamo che entrambi riescano a stare lontani dagli infortuni e a continuare a costruire questa bella rivalità tra loro. Se parliamo di livello, è ovvio che questi due in questo momento sono una spanna sopra gli altri, soprattutto in termini di concentrazione costante. Da qui in poi vedremo come evolveranno gli altri giocatori, perché è molto difficile rimanere sempre al top. Sono sicuro che arriveranno nuovi ragazzi con altre capacità e che si creeranno altre rivalità. Da parte mia, sono tranquillo e non vedo l'ora di godermi il tennis da una prospettiva diversa".

"Coppa Davis? Se non sarò al 100% non giocherò"

Sulla partecipazione alle fasi finali di Coppa Davis, ultimo atto della sua carriera: "Ho preso la decisione qualche settimana fa. Dopo l'Olimpiade ho avuto qualche settimana per pensare, per realizzare alcune cose e rispondere ad alcune domande che mi hanno fatto capire che questa era la decisione giusta. Mi preparerò per essere in buona forma e aiutare la squadra a vincere. Se non sarò al 100% sarò il primo a farmi da parte nel singolare e vedere in che altro modo posso contribuire. Devo sentirmi competitivo per scendere in campo, poi si può vincere o perdere, fa parte dello sport".