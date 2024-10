Sinner: "Rivalità con Alcaraz spero duri tanto"

Parole di stima reciproca tra Sinner e Alcaraz dopo la finale del Six Kings Slam. "Ci svegliamo ogni mattina cercando di trovare dei modi per batterci" ammette Jannik. "Mi spinge a fare meglio, sono felici di dividere il campo con lui" aggiunge Carlos

Amicizia, rispetto e stima reciproca. C'è tutto questo nelle parole di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale del Six Kings Slam, protagonisti ancora una volta di una partita intensa e lottata. Una rivalità sportiva destinata a segnare il prossimo decennio come si augura Jannik. "Spero che questa rivalità duri il più possibile, vediamo cosa accadrà in futuro - ha ammesso il n. 1 al mondo - Cerchiamo di spingerci al limite uno con l'altro, ci svegliamo la mattina cercando di trovare dei modi per batterci. Non sempre viene tutto bene come oggi, ma cerchiamo di fare del nostro meglio".