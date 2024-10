Lo scorso anno lo aveva indicato più volte come esempio da seguire ai suoi calciatori. Quest'anno Stefano Pioli, non allena più il Milan (squadra del cuore dell'attuale numero 1 del tennis mondiale), ma a Riyadh, dove è andato in scena il Six Kings Slam, non poteva mancare. Anzi, si è gustato il trionfo su Carlos Alcaraz con tutto il suo attuale staff all'Al Nassr. Sugli spalti un'altro ex rossonero che oggi gioca in Arabia, Jack Bonaventura. Le foto dell'incontro

GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI SINNER