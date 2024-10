Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Bercy

Sarà un esordio insidioso a Bercy per Jannik Sinner che al 2° turno affronterà Ben Shelton o Felix Auger-Aliassime. L'azzurro potrebbe incrociare Fritz ai quarti (sarebbe il remake della finale degli US Open) e Zverev in semifinale. Di seguito il potenziale cammino del n. 1 al mondo fino alla finale. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 28 ottobre al 3 novembre

IL TABELLONE COMPLETO