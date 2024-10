Sinner salta Bercy: forfait a causa di un virus

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Parigi Bercy. Alla vigilia dell'esordio contro Shelton o Moutet, il n. 1 al mondo ha dato forfait per via di un virus contratto nei giorni scorsi. Debilitato da questo problema, Sinner non si è allenato e ha scelto di rinunciare all'ultimo Masters 1000: al suo posto entrerà in tabellone il lucky loser francese Arthur Cazaux. "Venerdì sera, dopo l'allenamento, non mi sono sentito benissimo - ha spiegato Sinner a Sky Sport - Pensavo che fosse stanchezza, invece domenica sono andato dal dottore e mi ha spiegato che si trattava di un virus e sarebbero serviti 3-4 giorni per guarire. Già oggi mi sento un po' meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato. Sono disidratato, può succedere. È stata una stagione lunga e ora è arrivata questa botta, ma tra 3-4 giorni starò meglio e mi preparerò per Torino".