Wta Finals, alle 16 il sorteggio: come funziona

A Riyad è il giorno del sorteggio dei gironi delle Wta Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Paolini è inserita in seconda fascia sia in singolare che in doppio, in coppia con Sara Errani. Tutto quello che c'è da sapere in vista della draw ceremony, prevista alle ore 16

Jasmine Paolini conoscerà oggi le avversarie alle Wta Finals di Riyad, in programma dal 2 al 9 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 16 (orario italiano) è previsto il sorteggio del Round Robin del torneo di fine anno che verrà ospitato dall'Arabia Saudita fino al 2026. Paolini, essendo la n. 4 della Race, verrà inserita in seconda fascia: significa che l'azzurra non potrà incrociare Coco Gauff durante il Round Robin. Poi Jasmine pescherà una tra Sabalenka e Swiatek dalla prima fascia, Rybakina o Pegula dalla terza fascia e Zheng o Krejcikova dalla quarta. Lo stesso criterio verrà adottato per il sorteggio di doppio dove la coppia azzurra Paolini-Errani si trova in seconda fascia. Da sabato il via ai match di Round Robin con le prime due classificate di ogni girone che si qualificheranno alle semifinali.