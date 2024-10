Paolini nella storia: qualificata alle WTA Finals

Jasmine Paolini è la seconda italiana dopo Flavia Pennetta a qualificarsi per le WTA Finals. La toscana, finalista di Roland Garros e Wimbledon, sfiderà le migliori tenniste del 2024 a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre (diretta Sky Sport e in streaming su NOW). Ma non solo: l'Italia porta almeno un finalista in tutte le specialità sia alle WTA che alle ATP Finals. Ecco le atlete già qualificate alle WTA Finals