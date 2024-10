Paolini con Sabalenka, Rybakina e Zheng: i gironi

Strada tracciata per Paolini alle Wta Finals: inserita nel gruppo viola, l'azzurra affronterà Sabalenka, Rybakina e Zheng. Jasmine sarà impegnata anche in doppio con Errani. Le Wta Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 9 novembre

Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Qinwen Zheng. Sono loro le avversarie di Jasmine Paolini nel Round Robin delle Wta Finals, al via sabato sul cemento indoor di Riyadh e in diretta su Sky Sport e NOW. Un sorteggio ostico per l'azzurra, n. 4 del seeding, che dalle tre fasce ha pescato le avversarie peggiori per classifica. Jasmine affronterà per la prima volta in stagione la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che ha vinto 20 delle ultime 21 partite disputate ed è reduce dal titolo a Wuhan. Poi ritroverà Elena Rybakina, al rientro nel circuito dopo due mesi di stop: l'ultimo match giocato dalla kazaka risale al 27 agosto agli US Open contro l'australiana Daiva. Infine la cinese Zheng, affrontata due settimane fa a Wuhan. Nell'altro girone, invece, ci saranno Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula e Barbora Krejcikova. Accederanno alle semifinali le prime due classificate di ciascun raggruppamento.