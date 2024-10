Tocca a Zverev e Medvedev: tutto LIVE su Sky

Senza italiani rimasti in gara l'attenzione si sposta sui big. Debuttano oggi Sascha Zverev e Daniil Medvedev, rispettivamente impegnati contro l'olandese Griekspoor e l'australiano Popyrin. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

Tocca a Sascha Zverev e Daniil Medvedev sul cemento del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Senza italiani rimasti in gara (oggi era previsto il debutto di Sinner che ha rinunciato causa virus), l'attesa è tutta per i big con l'esordio nel torneo delle teste di serie n. 3 e n. 4. Zverev, reduce dal quarto di finale perso contro Musetti a Vienna, sarà impegnato contro Tallon Griekspoor che all'esordio ha battuto Darderi. Vittoria azzurra anche per Alexei Popyrin che, dopo aver eliminato Berrettini, affronterà Daniil Medvedev.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match



Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da Atp e Wta e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare Atp e Wta. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da Atp e Wta.