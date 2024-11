Quindici milioni di dollari. È il montepremi da record messo in palio alle Wta Finals 2024, il più alto di sempre nella manifestazione. Un incremento significativo rispetto a un anno fa (era 9 milioni di dollari), complice il trasferimento in Arabia Saudita che ospiterà la manifestazione fino al 2026. Dei 15.250.000 $ in palio, 12,2 milioni sono destinati al torneo di singolare e 3,050 milioni per il doppio. Concentrandoci soltanto sul singolare, la campionessa incasserà non meno di 4,45 milioni di dollari, ma potrebbe arrivare anche a 5.155.000 $ in caso di trionfo da imbattuta. Paolini, unica giocatrice al via sia nel singolare che nel doppio, ha già guadagnato 405 mila dollari soltanto per la partecipazione tra i 335 mila per il gettone di singolare e i 70 mila per il doppio (il gettone è di 140.000 dollari da dividere in due, in questo caso con Sara Errani). In più vanno aggiunti i 350 mila dollari per la vittoria contro Rybakina all'esordio.