Swiatek soffre, ma vince: Krejcikova ko in 3 set

Inizia con una vittoria il cammino di Iga Swiatek alle Wta Finals. Al rientro nel circuito dopo due mesi di assenza, e reduce dal cambio di allenatore con l'arrivo di Wim Fissete, la polacca ha battuto all'esordio Barbora Krejcikova con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Un debutto sofferto per la n. 2 al mondo che - complici anche i tanti gratuiti - ha subito il gioco della ceca per un set e mezzo. Poi, sotto 3-0 nel secondo set con due break di svantaggio, ha cambiato marcia. Una vittoria di carattere per Swiatek, campionessa in carica del torneo. A Krejcikova, invece, non basta una buona prova: per la campionessa di Wimbledon è il quinto ko negli ultimi sei match disputati.