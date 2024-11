Zverev-Humbert per il titolo, LIVE alle 15 su Sky

A Bercy è il giorno della finale: Sascha Zverev, tornato al n. 2 del ranking Atp, sfida l'idolo di casa Ugo Humbert, alla prima finale Masters 1000 in carriera. Appuntamento alle 15, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Da Bercy a Bercy. Un anno dopo Sascha Zverev e Ugo Humbert si ritrovano di fronte sul cemento parigino della Accor Arena (appuntamento alle ore 15), ma stavolta con il titolo in palio. La prima finale Masters 1000 in carriera per l'idolo di casa, primo francese in una finale 1000 da Gael Monfils a Monte-Carlo 2016. Humbert ha espresso un tennis di qualità in tutto il torneo, battendo anche Carlos Alcaraz negli ottavi. Sarà la quarta finale stagionale, invece, per Sascha Zverev che grazie alla vittoria in semifinale su Holger Rune si è garantito il ritorno al 2° posto del ranking Atp.