Paolini-Zheng vale la semi: LIVE alle 13.30 su Sky

Spareggio decisivo per Paolini che affronta la cinese Zheng: chi vince accede alle semifinali delle Wta Finals. Il match, non prima delle ore 13.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dentro o fuori. Jasmine Paolini è a un bivio, obbligata a vincere contro la cinese Qinwen Zheng per proseguire il cammino alle Wta Finals di Riyad. Reduce dalla sconfitta contro la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, Paolini tornerà in campo alle 13.30 contro la n. 7 della classifica mondiale. Jasmine ha un solo risultato a disposizione per centrare la qualificazione alle semifinali: la vittoria. Non sarà facile visto che Zheng è imbattuta contro la tennista azzurra: tre vittorie in altrettanti confronti, l'ultimo un mese fa sul cemento di Wuhan.

Paolini-Zheng, dove vedere il match delle Wta Finals Il match tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, terza giornata del Round Robin delle Wta Finals 2024, è in programma mercoledì 6 novembre, non prima delle ore 13.30 (orario italiano), al King Saud University Indoor Arena di Riyad (Arabia Saudita). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Laura Golarsa. leggi anche Le classifiche e i risultati delle Wta Finals

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201 - Fino alle 18) + SKY SPORT TENNIS (203) ore 11 - Kichenok/Ostapenko vs Melichar-Martinez/Perez (Pero-Golarsa)

ore 13.15 - Studio Wta Finals (anche su Sky Sport 24)

ore 13.30 - PAOLINI (Ita) vs Zheng (Chn) (Pero-Golarsa)

(Ita) vs Zheng (Chn) (Pero-Golarsa) ore 15.45 - Studio Wta Finals (anche su Sky Sport 24)

ore 16 - Sabalenka vs Rybakina (Kaz) (Brunelli-Cotto)

a seguire - Studio Wta Finals (anche su Sky Sport 24)

a seguire - Hsieh/Mertens vs Siniakova/Townsend (Brunelli-Cotto)