Sinner si prepara: allenamento alla Inalpi Arena

Secondo allenamento a Torino per Jannik Sinner: questa volta il n°1 del mondo ha testato insieme a Taylor Fritz il campo centrale della Inalpi Arena , che ospiterà le Atp Finals a partire da domenica 10 novembre. E intanto l'azzurro si diverte con il suo team a giocare a calcio-tennis. Guarda nel video le ultime news da Torino. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17 novembre

Mattina di allenamento per Jannik Sinner, sempre più pronto per il debutto alle Atp Finals (10-17 novembre, diretta Sky Sport e NOW). Il n°1 del mondo, dopo il Circolo della Stampa, ha voluto testare il campo principale della Inalpi Arena, che da domenica ospiterà il torneo che chiude la stagione. Insieme al campione di Melbourne e New York anche Taylor Fritz, battuto dall'altoatesino proprio nella finale degli Us Open. Ma non solo, Jannik si è anche divertito insieme al suo team improvvisando una partita di calcio-tennis. In cui ha dimostrato ancora una volta le sue grandi abilità...