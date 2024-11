Oggi tocca a Errani/Paolini: LIVE su Sky Sport

A Riyad è il giorno decisivo per il doppio azzurro formato da Errani/Paolini, a caccia del pass per la semifinale: decisivo lo 'spareggio' contro Chan Hao-Ching/Veronika Kudermetova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno decisivo per il doppio azzurro alle Wta Finals di Riyad, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato 9 novembre. Sara Errani e Jasmine Paolini, dopo l'esordio vincente contro le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk e la sconfitta al fotofinish contro Gabriela Dabrovski ed Erin Routliffe, giocano un autentico spareggio per l'accesso alla semifinale contro la coppia formata da Chan Hao-Ching/Veronika Kudermetova. Chi vince entra tra le prime quattro del torneo. Si gioca anche nel singolare, con la già qualificata Gauff contro Krejcikova, mentre Swiatek sfida la già eliminata Pegula per un pass per la semifinale. Ma non è finita qui, perché nel circuito Atp si gioca a Metz e a Belgrado, in attesa delle Atp Finals al via domenica.