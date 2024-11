Da campione a campione. Andre Agassi, intervenuto a Cuneo in occasione dell'iniziativa "Dialoghi sul talento", esalta Jannik: "Mi piace molto come ragazzo. Umile, che non esagera mai e sa sempre cosa dire. Ma la cosa che mi meraviglia di più e apprezzo tantissimo, è il suo modo di colpire la palla". All'appuntamento presente anche la grande Steffi Graf, moglie di Andre

IL CALENDARIO DELLE ATP FINALS