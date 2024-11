E' il giorno delle semifinali: tutto LIVE su Sky

Ryad è teatro delle semifinali delle Wta Finals: apre il programma Zheng-Krejcikova, a seguire l'attesa sfida tra la n°1 del mondo Sabalenka e Gauff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È giorno di semifinali alle Wta Finals di Riyad, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato 9 novembre. Non ci sono azzurre in gara, ma lo spettacolo è assicurato. Apre il programma del singolare Zheng-Krejcikova, a seguire l'attesa sfida tra la n°1 Sabalenka e Gauff. Si gioca anche a livello Atp con le semifinali di Metz e Belgrado.